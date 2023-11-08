فيديو/ ابوزيد : وحدات “كاراكال” اصبحت مشتبكة في محاور القتال في غزة وخسارة ثلث القوة على المحور الشمالي الغربي

وطنا اليوم – قال المحلل العسكري والاستراتيجي نصال ابوزيد بان قوات الاحتلال لازالت عالقة في مستنقع مخيم الشاطئ على المحور الشمالي الغربي ولم تنجح بالتقدم جنوب الشاطئ رغم اعلان وزير الدفاع الاحتلال انه تم محاصرة غزة .

واكد ابوزيد ان التدمير في مدرعات الاحتلال عللي وحسب ما رشح من معلومات تم توثيق 42 دبابة اي ان ثلث القوة المتقدمة على احد المحاور فد تم تدميرها اي ان احد المحاور اصبح عاجزا عن خوض معركة هجومية ناجحة وتوقع ابوزيد ان ذلك يبدو انه في المحور الشمالي الغربي .

وشرح ابوزيد اسباب الاعلان عن اصابة افراد من وحدة كاركال واسقط ذلك على طرق التزويد و الامداد .