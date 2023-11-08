الميثاق الوطني من مخيم الشهيد عزمي المفتي لا للتهجير وكلنا خلف قيادتنا في دعم صمود اهلنا في فلسطين

وطنا اليوم-مخيم الشهيد عزمي المفتي 7 تشرين الثاني 2023

نظم حزب الميثاق الوطني اليوم وقفة تضامنية لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة في مخيم عزمي المفتي بمحافظة إربد بحضور حاشد من اعضاء ومنتسبي حزب الميثاق الوطني والمؤازرين من ابناء المخيم.

وقال الميثاق الوطني إن الوقفة التضمانية اليوم في مخيم الشهيد عزمي المفتي هي امتداد لعشرات الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والمبادرات التي أطلقها ونفذها حزب الميثاق الوطني منذ العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة في السابع من تشرين أول الماضي والذي تسبب في استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن وقوع عشرات الآلاف من المصابين نتيجة مواصلة ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعب أعزل.

وأضاف حزب الميثاق الوطني أن المشاركين في الوقفة التضامنية أكدوا تأييدهم للموقف الأردني الذي يُعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة اللقاءات المحلية والمحافل العربية والدولية بضرورة ايقاف الحرب على أهلنا الصامدين فورا، والسماح بادخال كافة المساعدات الإنسانية للقطاع دون توقف، مشيدين بقرار الحكومة الأردنية المتعلق باستدعاء سفيرنا من تل أبيب، وابلاغ اسرائيل بعدم اعادة سفيره للأردن، لنكون أول دولة عربية وإسلامية تتخذ مثل هذا القرار الشجاع وقوفا ودعما لأهلنا في غزة هاشم.

وقد أبدى الحضور تفاعلاً كبيراً مع الوقفة لاسيما ان فلسطين حاضرة في قلوب الامة العربية والاسلامية لكونها قضية العرب الاولى .