حقيقة محاولة اغتيال الرئيس الفلسطيني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو يشير إلى اشتباكات مسلحة في فلسطين، قيل أنه محاولة لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء مرور موكبه في الضفة الغربية.

وحسب ما نشرته وسائل عربية، قال مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية ، إن الحادثة متعلقة بتاجر مخدرات في مخيم الجلزون يدعي بلال أبو عصبة، كلفت وحدة من مكافحة المخدرات لاعتقاله في منزله، إلا أنه اشتبك مع أفراد القوة هو وإخوانه وفتحوا نيران رشاشاتهم فقتلوا أحد عناصرها وأصابوا 5 آخرين من رجال الأمن.

وأفادت المصادر الأمنية أن تاجر المخدرات بلال أبو عصبة أصيب خلال الاشتباكات مع الأمن، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة نقله في عربة إسعاف.

وعلى الجانب الإسرائيلي زعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، أن هناك محاولة اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفًا أن المحاولة باءت بالفشل إلا أنها أدت إلى مقتل أحد المرافقين.

وباستثناء الفيديو الذي لا يظهر مكان الحادثة ولا هوية الأشخاص، لم تعلن أي جهة معلومات إضافية بعد، وأكدت مصادر فلسطينية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن الإعلام العبري محاولة اغتيال الرئيس محمود عباس.