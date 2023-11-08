عضو المكتب السياسي في حماس : حماس قادرة على إفشال المخطط الأمريكي المشبوه في تغيير الوضع بغزة

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس غازي حمد، إن تل أبيب لا تريد إنقاذ الأسرى لدينا وبعضهم قتل تحت القصف.

وأضاف غازي حمد في تصريحات صحفية أن حماس تقدم أدلتها بالصوت والصورة وعلى تل أبيب فعل الأمر نفسه.

وأشار حمد إلى أن المخطط الأمريكي لغزة لن يمر، داعيا السلطة الفلسطينية إلى موقف قوي.

وأشار عضو المكتب السياسي في إلى أنهم لم تصريحا من السلطة يندد بالموقف الأمريكي، مركدا أن الاحتلال حتى الآن فشلت في تحقيق هدفها في غزة.

وأضاف حمد أن هجوم 7 أكتوبر يؤكد أن مأساة الفلسطينيين تحت الاحتلال يجب أن تنتهي.

وأكد حمد أن حماس قادرة على إفشال المخطط الأمريكي المشبوه في تغيير الوضع بغزة

وشدد على أن الأمريكيين واهمين في الحديث عن إعادة ترتيب الأوضاع في غزة

ولفت إلى أن حماس تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني ولديها جذور في كل الحالة الفلسطينية.