صحة غزة: المستشفيات عاجزة عن استقبال الجرحى

وطنا اليوم:أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن المستشفيات في القطاع عاجزة عن استقبال الأعداد الهائلة من الجرحى.

وقال في تصريح صحفي “نفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة انعدام العلاج وأسرة العناية المركزة”.

وفي السياق، حذرت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من شح المياه في قطاع غزة، وسياسة الاحتلال الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم.

وقالت في تصريح صحفي إن الاحتلال قطع كافة إمدادات المياه عن القطاع، خصوصاً عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات مياه بصواريخ وطائرات أميركية.

ودعت الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيهم نحو 900 ألف فلسطيني

وأفاد الإعلام الحكومي في غزة، بأن أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي.

وأضاف الإعلام الحكومي في غزة، أن 4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان، مشيرا إلى الاحتلال ارتكب1071 مجزرة حتى الآن.

– الإعلام الحكومي في غزة: مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات

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– الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال استغل فرار عشرات المواطنين للحديث عن فتح ممر إنساني.

– الإعلام الحكومي في غزة: 40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن.

– الإعلام الحكومي في غزة: أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء العدوان