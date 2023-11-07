وقفات في عمان والزرقاء والسلط واربد نصرة لأهالي غزة

وطنا اليوم:نفذ أردنيون، مساء الثلاثاء، وقفات تضامنية ومسيرات نصرة للمقاومة الفلسطينية، ودعما لأهالي قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ 32 يوما.

وطالب المشاركون الفعاليات التضامنية في عمان والزرقاء والسلط واربد، بقطع العلاقات الأردنية مع تل أبيب، وإلغاء معاهدة وادي عربة للسلام وأي اتفاقيات تعاون بين عمان وتل أبيب وذلك احتجاجا على عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع، وليس آخرها عملية الإنزال الجوي للمستشفى الميداني الاردني بغزة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ32 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود