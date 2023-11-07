بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

غالانت: سنقضي على قادة حماس وسيكون لنا حرية الحركة في غزة

منذ 3 ثواني
غالانت: سنقضي على قادة حماس وسيكون لنا حرية الحركة في غزة

وطنا اليوم:زعم وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أن قواته ستقضي على قادة حماس، وستقيم نظاما أمنيا في غزة وستكون لهم حرية حركة عسكرية في القطاع.
الى ذلك قال قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي إن تفكيك حركة حماس يحتاج إلى وقت، مؤكدا أن القتال لن يتوقف حتى تحقيق الأهداف المحددة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:01

الفوسفات الاردنية في المقعد الأول

18:56

توقيع اتفاقيتيّ تمويل ألماني بقيمة 125 مليون يورو

18:54

إجلاء أردنيين من غزة والسودان

17:45

عاجل – هآرتس: مقاتلو الذراع العسكري لحماس يقطفون حياة جنود الجيش الإسرائيلي داخل غزة.

16:29

الملك: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

16:25

الاحتلال يعرقل عملية الإفراج عن 12 محتجزا في غزة

16:03

3 من أساتذة تقنية المعلومات في عمان الأهلية يحصلون على شهادة مدرب معتمد من Cisco بالأمن السيبراني

15:56

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 10328 بينهم 4237 طفلا

15:48

الملك يحذر من الآثار الكارثية والتبعات طويلة المدى لحرب غزة

15:43

الصفدي : وقوفنا خلف القيادة والأجهزة الأمنية السند والظهير لفلسطين

15:38

نساء الجالية الألمانية في الأردن يطالبون بالعمل على وقف العدوان على غزة

15:27

الحكومة: دراسات لإقامة وتأهيل 38 مشروعا في القطاع الصحي

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-11-2023وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023