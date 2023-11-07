غالانت: سنقضي على قادة حماس وسيكون لنا حرية الحركة في غزة

وطنا اليوم:زعم وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أن قواته ستقضي على قادة حماس، وستقيم نظاما أمنيا في غزة وستكون لهم حرية حركة عسكرية في القطاع.

الى ذلك قال قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي إن تفكيك حركة حماس يحتاج إلى وقت، مؤكدا أن القتال لن يتوقف حتى تحقيق الأهداف المحددة.