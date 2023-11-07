إجلاء أردنيين من غزة والسودان

وطنا اليوم:قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم، قامت بإجلاء أربعة مواطنيين أردنيين من جمهورية السودان الشقيق، الثلاثاء، إلى جمهورية تشاد، ليصار نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح السفير القضاة، بأنه قد تم إجلاء المواطنين براً عبر الحدود بين السودان وتشاد، وتأمينهم إلى حين تسهيل عودتهم إلى المملكة بسلام

وقال القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة 569 شخصاً، تم إجلاء 209 منهم إلى القاهرة من خلال معبر رفح.

وأضاف القضاة في بيان الثلاثاء وتم نقل 53 منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكد أن وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة لا يزال متواجداً في الجانب المصري من معبر رفح، لتنسيق دخول المواطنين الأردنيين من قطاع غزة إلى مصر، وتأمين ما يلزمهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، ليصار نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن