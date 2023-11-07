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أخر المستجدات
17:45
عاجل – هآرتس: مقاتلو الذراع العسكري لحماس يقطفون حياة جنود الجيش الإسرائيلي داخل غزة.
16:29
الملك: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي
16:25
الاحتلال يعرقل عملية الإفراج عن 12 محتجزا في غزة
16:03
3 من أساتذة تقنية المعلومات في عمان الأهلية يحصلون على شهادة مدرب معتمد من Cisco بالأمن السيبراني
15:56
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 10328 بينهم 4237 طفلا
15:48
الملك يحذر من الآثار الكارثية والتبعات طويلة المدى لحرب غزة
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الصفدي : وقوفنا خلف القيادة والأجهزة الأمنية السند والظهير لفلسطين
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نساء الجالية الألمانية في الأردن يطالبون بالعمل على وقف العدوان على غزة
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الحكومة: دراسات لإقامة وتأهيل 38 مشروعا في القطاع الصحي
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إسرائيل تقول إنها منفتحة على هدن في غزة من أجل المساعدات والمحتجزين
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عربي دولي
عاجل – هآرتس: مقاتلو الذراع العسكري لحماس يقطفون حياة جنود الجيش الإسرائيلي داخل غزة.
منذ ساعة واحدة
عاجل – هآرتس: مقاتلو الذراع العسكري لحماس يقطفون حياة جنود الجيش الإسرائيلي داخل غزة.
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24 ساعة
16:29
الملك: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي
16:25
الاحتلال يعرقل عملية الإفراج عن 12 محتجزا في غزة
16:03
3 من أساتذة تقنية المعلومات في عمان الأهلية يحصلون على شهادة مدرب معتمد من Cisco بالأمن السيبراني
15:56
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 10328 بينهم 4237 طفلا
15:48
الملك يحذر من الآثار الكارثية والتبعات طويلة المدى لحرب غزة
15:43
الصفدي : وقوفنا خلف القيادة والأجهزة الأمنية السند والظهير لفلسطين
15:38
نساء الجالية الألمانية في الأردن يطالبون بالعمل على وقف العدوان على غزة
15:27
الحكومة: دراسات لإقامة وتأهيل 38 مشروعا في القطاع الصحي
15:18
إسرائيل تقول إنها منفتحة على هدن في غزة من أجل المساعدات والمحتجزين
15:16
كارثة خطيرة تهدد سكان شمال غزة بعد توقف جميع المخابز عن العمل
14:51
الأسيرة الفلسطينية لمى خاطر : هددوني بالاغتصاب وحرق الاطفال
14:45
حزمة مساعدات أوروبية للأردن بنحو 902.4 مليون يورو
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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