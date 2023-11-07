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عاجل – هآرتس: مقاتلو الذراع العسكري لحماس يقطفون حياة جنود الجيش الإسرائيلي داخل غزة.

منذ ساعة واحدة
عاجل – هآرتس: مقاتلو الذراع العسكري لحماس يقطفون حياة جنود الجيش الإسرائيلي داخل غزة.

 

عاجل – هآرتس: مقاتلو الذراع العسكري لحماس يقطفون حياة جنود الجيش الإسرائيلي داخل غزة.


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