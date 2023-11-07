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الاحتلال يعرقل عملية الإفراج عن 12 محتجزا في غزة

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يعرقل عملية الإفراج عن 12 محتجزا في غزة

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزًا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن الاحتلال عرقل العملية.
وأكدت الكتائب استعدادها للإفراج عن المحتجزين ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم ويعيق إتمام ذلك
وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية في منطقة الزراعة، شمال بيت حانون (شمال شرق قطاع غزة) بقذيفة الياسين 105


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