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ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 10328 بينهم 4237 طفلا

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 10328 بينهم 4237 طفلا

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة شهداء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الثلاثاء، إلى 10328 شهيدا، بينهم 4237 طفلا و2716 امرأة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن عدد الإصابات وصل إلى 25956 إصابة.
وتتواصل الغارات على المناطق المأهولة بأنحاء غزة إلى جانب الاشتباكات بين مقاتلي فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة
الى ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي نفذت 229 هجوما على المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة منذ بدء العدوان.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن “نصف مستشفيات القطاع و62 بالمئة؜ من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا” جراء عدوان الاحتلال.
وأطلقت مستشفيات قطاع غزة تحذيرات من بدء العد التنازلي لنفاد الوقود، ما من شأنه أن يتسبب في مأساة إنسانية غير مسبوقة في حال لم يتم إمداد المرافق الصحية بالمادة الحيوية خلال الساعات المقبلة


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