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نساء الجالية الألمانية في الأردن يطالبون بالعمل على وقف العدوان على غزة

منذ ساعة واحدة
نساء الجالية الألمانية في الأردن يطالبون بالعمل على وقف العدوان على غزة

وطنا اليوم:وجهت النساء الألمانيات القاطنات في الأردن، رسالة مفتوحة الى وزير التنمية الاقتصادية الالمانية، بمناسبة زيارتها الى المملكة، حيث دعت النساء والتي يستثمر بعضهن في القطاع الصناعي، الى ضرورة ان تتخذ الحكومة الالمانية موقفا واضحا بشأن ضرورة امتثال دولة الاحتلال بالقانون الدولي وان تقوم بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لايقاف اطلاق النار في غزة وبشكل فوري.

واوضحت الرسالة التي تم توجيهها الى السفارة الالمانية، ان الوضع الانساني المتردي في قطاع غزة يتطلب فتح معبر رفح وعلى مدار الساعة لغايات ايصال المساعدات العينية والدوائية والغذائية الى سكان القطاع، اضافة الى توفير مادة الوقود لمولدات المستشفيات، وكذلك استئناف برامج التعاون الدولي القائمة في فلسطين عملها.

واختتمت الرسالة بالدعوة الى ايجاد حل دائم للصراع في المنطقة، يؤمن الحياة الكريمة والسلام للسرائيليين والفلسطينيين، حيث انه لا يوجد حل قائم على الحل العسكري.


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