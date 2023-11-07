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الحكومة: دراسات لإقامة وتأهيل 38 مشروعا في القطاع الصحي

منذ ساعة واحدة
الحكومة: دراسات لإقامة وتأهيل 38 مشروعا في القطاع الصحي

وطنا اليوم:تعد الحكومة دراسات فنية وهندسية لإقامة وتأهيل 38 مشروعا في القطاع الصحي، من بينها 18 مشروعا لمستشفيات جديدة منها مستشفى مادبا الحكومي الجديد، ومستشفى الولادة الجديد ضمن مجمع البشير الطبي.
وتعتزم الحكومة كذلك عمل دراسات مشاريع لإقامة 20 مركزا صحيا جديدا تتنوع بين أولي وشامل في مختلف المحافظات.
وبحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، سير العمل بمشاريع مستشفيات ومراكز صحية تنفذها وزارة الأشغال، والخطط المستقبلية في مجال المشاريع الصحية.
وأكدا أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، وعقد اجتماع دوري بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع ضمن التكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.
وتنفذ وزارة الأشغال حاليا مشاريع ثلاثة مستشفيات منها مبنى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في اربد، وتوسعة وإضافات جديدة في مشروعين آخرين، كما تنفذ أبنية جديدة لسبعة مراكز صحية، إضافة الى صيانة وتأهيل مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية


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