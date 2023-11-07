إسرائيل تقول إنها منفتحة على هدن في غزة من أجل المساعدات والمحتجزين

وطنا اليوم – (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستدرس “هُدَن تكتيكية صغيرة” في القتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس.

لكنه أكد مجددا رفض وقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية.

وبعد تطويق مدينة غزة بشمال القطاع قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على مجمع للمسلحين ويستعد لمهاجمة المقاتلين المختبئين في مجموعة من الأنفاق.

وتقصف إسرائيل القطاع منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل قبل شهر وأسفر عن مقتل 1400 شخص فضلا عن احتجاز 240 آخرين.