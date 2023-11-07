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41 طفلا مريضا بالسرطان سيصلون الأردن من غزة للعلاج

منذ 15 ثانية
41 طفلا مريضا بالسرطان سيصلون الأردن من غزة للعلاج

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن مركز الحسين للسرطان بادر باستقبال 41 طفلا من مصابي السرطان في قطاع غزة.
وقال الخصاونة خلال لقائه أعيان الثلاثاء، إن الأطفال سيصلون الأردن خلال اليومين القادمين.
وشدد الخصاونة على استمرار الأردن بتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة والضفة الغربية.
من جهته قال مدير مركز الحسين للسرطان عاصم منصور إن المركز عمل مع جهات دولية لعلاج عدد من مرضى السرطان من أطفال قطاع غزة في المركز.
وأضاف منصور ، أن 7 أطفال من مرضى السرطان هم الدفعة الأولى التي ستصل الأردن خلال اليومين المقبلين


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