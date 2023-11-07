مذكرة تفاهم بين الغذاء والدواء والحسين للسرطان لتأسيس مركز لرصد للآثار الجانبية للأدوية

وطنا اليوم:وُقعت اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومركز الحسين للسرطان، لتأسيس مركز رصد للآثار الجانبية للعلاجات لدى مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي كفرع للمركز الرئيسي في المؤسسة قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية.

وتهدف المذكره التي وقعها مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ومدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، إلى تعزيز قاعدة البيانات الخاصة بالآثار الجانبية للأدوية في الأردن ورفع نوعيتها وتعزيز مفهوم رصد الآثار الجانبية للأدوية .

وأشار مهيدات إلى أن مركز الحسين للسرطان من المؤسسات الصحية المتميزة والحيوية في المنظومة الصحية، وهي محط ثقة واعتزاز لما توفره من رعاية شاملة للمرضى المصابين بالسرطان الأردنيين والمرضى من المنطقة فضلا عن مساهمته في تعزيز السياحة العلاجية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم والذي جاء ضمن فعاليات أسبوع التوعية بالسلامة الدوائية بهدف تعزيز التعاون في رصد الآثار الجانبية التلقائية التي تحدث لدى المرضى بطريقة صحيحة وإرسالها من خلال إعطاء هذا المركز الصلاحية على قاعدة البيانات الخاصة بالاّثار الجانبية .

وبين مهيدات أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضم مركز اليقظة الدوائي الأردني وهو العضو رقم 70 في برنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأدوية، وتوسعت المؤسسة في استحداث مراكز فرعية لليقظة الدوائية في أقاليم الشمال والوسط والجنوب

وأكد مهيدات الاستعداد التام لتبادل المعلومات وتوظيفها لغايات البحث العلمي وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس المركز.

من جهته أشار الدكتور عاصم منصور إلى دور مقدمي الرعاية الصحية في اليقظة الدوائية وما يقدمه هذا النوع من الرصد من بيانات من شأنها أن تحسن المخرجات الصحية للمرضى.

وبين الدكتور عاصم أن مركز الحسين للسرطان لديه نظام رصد دوائي للآثار الجانبية للأدوية و يتم إدارة وتنسيق هذا النظام من خلال مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي في دائرة الصيدلة وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك من اجل تحسين الاستخدام الأمثل للدواء ، مشيدا بالدور الاستراتيجي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في تعزيز الرقابةعلى الأدوية وضمان مأمونيتها وسلامتها.

وحضر توقيع المذكرة عدد من المعنيين من مركز الحسين وعدد من ممثلي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.