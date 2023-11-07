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السير تدعو لوضع لاصق حملة الشتاء بمكان واضح

منذ 43 ثانية
السير تدعو لوضع لاصق حملة الشتاء بمكان واضح

وطنا اليوم:دعت إدارة السير المركزية السائقين إلى ضرورة وضع اللاصق المخصص لحملة الشتاء على زجاج المركبة بمكان واضح، للإشارة إلى استعداد المركبة لاستقبال موسم الشتاء.
وقالت الادارة عبر إدراج في صفحتها الرسمية “بالفيسبوك”: ” أخــي السـائــق.. إن وضـع الملصـق الخـاص بـ حملـة الشـتاء فـي مكـان واضـح على زجاج المركــبة.. يـدل على أنـها جاهــزة فنيــاً لاسـتقبال فصل الشـتاء


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