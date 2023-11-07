جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة تستضيف الخميس ندوة نقاشية عبر الانترنت بعنوان “تحقيق النجاح المستدام “

وطنا اليوم – لما شطاره

تستضيف جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 ندوة نقاشية عبر الانترنت بعنوان “تحقيق النجاح المستدام: حلول مبتكرة لإدارة النفايات للشركات الناشئة”. تُعتبر جمعية إدامة من الشركاء الرائدين الذين ساهموا في نجاح مشروع Med4Waste في الأردن ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ستشارك في هذه الندوة الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين في قطاع إدارة النفايات على مستوى وطني ودولي. سيتم مناقشة التحديات التي واجهتهم خلال رحلتهم وسيتم تسليط الضوء على الحلول المبتكرة لإدارة النفايات والتركيز على الفرص المستقبلية الواعدة في هذا القطاع.

يهدف هذا الحدث إلى أن يكون دليلاً يخدم كخريطة طريق للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، مساهماً في توجيهها نحو النجاح في مجال إدارة النفايات. كما تهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي حول حلول إدارة النفايات وتعزيز نهج “zero waste” في الأردن ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

من بين المشاركين البارزين في هذا الحدث:

BUSINESSMED من تونس.

Arcenciel organization من لبنان.

مؤسسة النعمة الخضراء من الأردن.

بلدية مهدية من تونس.

قطوف للتدريب التنموي من الأردن.

ReFues للخدمات البيئية من لبنان.

يأتي هذا الحدث كجزء من حملة التوعية في مشاريع Med4Waste التي تهدف إلى تعزيز المخرجات الواعدة للمشاريع الممولة من برنامج ENI CBC MED الأوروبي.

لتسجيل في هذه الندوة زورو موقعنا:

https://www.enicbcmed.eu/med4waste-jordan-hosting-online-webinar-brings-together-startups-showcase-their-innovative-waste

أو التسجيل المباشر عبر :

Unlocking Sustainable Success: Innovative Waste

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