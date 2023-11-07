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إضراب شامل في مخيّم البقعة رفضا للعدوان على غزة

منذ 11 ثانية
إضراب شامل في مخيّم البقعة رفضا للعدوان على غزة

وطنا اليوم:شهد مخيم البقعة شمال غرب العاصمة الأردنية عمّان إضراباً شاملاً رفضاً للعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة
وأغلقت المحال التجارية أبوابها صباح الثلاثاء في المخيم الذي يعتبر أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في الأردن وعلّق مواطنون الأعلام الفلسطينية ولافتات تشير لجرائم الاحتلال والمجازر التي ارتكبها في غزة على أبواب المحال ووسط السوق التجاري.
ويتبعُ مخيم البقعة خدميّاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ولجنة خدمات تحسين المخيّم، أما إدارياً فهو يتبع لواء عين الباشا في محافظة البلقاء ويقدر عدد سكانه بأكثر من 110 آلاف نسمة.
وتقام في الأردن منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر فعاليات وتظاهرات مختلفة دعماً لغزة ومقاومتها وتنديداً بالمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين .
ولليوم الـ32 يستمر العدوان على قطاع غزّة مخلفاً أكثر من 10 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف إصابة جل الشهداء والإصابات من الأطفال والنساء والمسنين، بالوقت التي تخوض به المقاومة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تتوغّل برياً حيث أعلنت المقاومة تدمير عشرات الآليات لقوات الاحتلال.


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