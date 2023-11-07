مصر تعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

وطنا اليوم:اعترف المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على مخاطبة رسمية مع الملحق الثقافي الأردني في السفارة الأردنية في القاهرة أكد على هذا القرار، بعد تواصله مع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات في مصر.

وأكدت أنها على تواصل دائم ومستمر مع السفارة المصرية في عمان للعمل على تذليل أية صعوبات تواجه أي طالب يرغب بالالتحاق والدارسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار سيكون له أثر كبير في دعم استراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تطمح من خلالها الوزارة إلى زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية