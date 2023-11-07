الوزير المتطرف بن غفير يستمرّ في تسليح المستوطنين

وطنا اليوم:نشر وزير الأمن القومي المتطرف في دولة الاحتلال الإسرائيليّ ايتمار بن غفير، صورةً تظهر الاستمرار في تسليح المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنة “كريات ملاخي”.

ومنذ العاشر من أكتوبر الماضي بدأ المتطرف بن غفير، توزيع الآلاف من قطع السلاح على الإسرائيليين في المستوطنات الشمالية والساحلية، وفي المناطق والمدن المختلطة، ويتبنى المتطرف بن غفير توجهاً للتسليح، زاعماً أنّ “هذه السياسة مهمة وأثبتت جدواها في الدفاع عن المستوطنين ومن ورائهم (إسرائيل)”.

ويبدو أن تطورات الصراع عقب “طوفان الأقصى” عززت، حسب مراقبين، من مساعي بن غفير الذي يهدف إلى “عسكرة المجتمع الإسرائيلي”، وهو الذي نجح في مارس الماضي بانتزاع قرار لإنشاء ما يسمى “الحرس الوطني”؛ ما يعني أن (إسرائيل) تعمل ليل نهار من أجل الحرب لا السلام.

ومؤخرًا، ظهر بن غفير خلال حملة تسليح للمستوطنين في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، وأعلن، في 13 أكتوبر الماضي، أنه قام بشراء قرابة 4 آلاف قطعة سلاح، من أصل 20 ألف قطعة سيتم شراؤها خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه قام بتوزيع 2000 قطعة على عشرات المستوطنين في المناطق الشمالية والساحلية، كما سيتم توزيع المزيد في المستوطنات الأخرى