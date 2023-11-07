بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الهيئة الخيرية الأردنية توزع المساعدات في غزة

منذ 9 ثواني
الهيئة الخيرية الأردنية توزع المساعدات في غزة

وطنا اليوم:نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عددا من توزيعات الطرود الصحية والغذائية والمياه النقية بالاضافة الى الوجبات الساخنة على الأهل في قطاع غزة في عدة مناطق بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، وذلك امتداًدا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمد يد العون وارسال المساعدات الى أهلنا في غزة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: ” حرصنا ومنذ اطلاق حملتنا لأهلنا في غزة على التنسيق مع الجهات الرسمية ووزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، والتعاون مع شركاؤنا في الميدان من المنظمات الدولية، حيث تمكنّا من تأمين أكثر من 37,000 مستفيد بوجبات ساخنة وطرود صحية وغذائية ومياه نقية، وجاري العمل على تأمين المزيد من المساعدات المتنوعة وامداد المستشفيات في قطاع غزة بالمواد الطبية والأدوية وأي احتياجات أساسية وضرورية في مثل هذه الأوضاع”.
ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مستمرة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي:
بنك الاتحاد – فرع الوحدات – JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 ، بالاضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الالكتروني الخاص بها www.jhco.org.jo . وأما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الاداريين.
وقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنذ بداية الأرمة بإرسال ثلاث طائرات محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والاجهزة الأمنية، حيث تم ارسالها الى جمهورية مصر العربية وادخال المساعدات من خلال معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وتم تسليمها الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا) لتوزيعها على المستشفيات وحسب الاحتياجات الواردة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:40

وفيات الثلاثاء 7-11-2023

09:30

الملك يحذر من توسع الصراع إلى الضفة الغربية

09:26

تأثير الصراعات الإقليمية على أسواق السلع الأولية العالمية

09:20

نتنياهو: لن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل

09:18

“يديعوت أحرونوت”: جندي إسرائيلي يصيب زميله في قطاع غزة ظنا منه أنه مقاتل فلسطيني

09:12

الصفدي: سياسة إسرائيلية ممنهجة لقتل تطلع الشعب الفلسطيني لإقامة دولته

09:08

وفاة شخص بحادث تصادم على طريق المفرق

08:11

عاجل – موقع فريق “مكابي تل أبيب” لكرة السلة يتعرض للاختراق ويُنشر عليه صورة أبو عبيدة الناطق باسم كتـ.ـائب القسـ.ـام

07:25

ابوزيد لرؤيا : قوات الاحتلال متأخرة على محاور التقدم والساعة الرملية الدبلوماسية الدولية بدات تضغط للاجابة على معى تنتهي هذه العمليات ؟

07:14

The Lost Opportunity for A just End to the Palestinian Cause

00:19

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : “الإنزال” والواقعية السياسية الأردنية

00:15

الأردن يكسر الحصار على غزه

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-11-2023وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023