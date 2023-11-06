ترامب امام مؤيديه: ايران ابلغتنا.. سنُطلق 18 صاروخ على قاعدة أمريكية ولن تصيبها لحفظ ماء الوجه

وطنا اليوم- قال الرئيس السابق ترامب امام مؤيدية..هذه قصة لم أرويها من قبل عندما أسقطت ايران طائرة بدون طيار كان عمرها 14 عامًا ولم تعد مفيدة ، لكن كان على مقربة منها طائرة كبيرة على متنها 39 مهندساً وطياراً وإيران أسقطت الطائرة بدون طيار سألت القادة هل أسقطوا الطائرة التي خلفها ؟ قالوا : لا يا سيدي، لم يفعلوا ، قلت هذا مثير للاهتمام ، وكان علينا أن نضرب إيران وضربناهم بقوة ، لقد حطمنا راداراتهم وأشياء مختلفة وأدليت بتصريح مفاده أنهم إذا ردوا علينا ، فسنفعل بهم أشياء لم يعتقدوا أنها ممكنة أبداً . وإيران هذه إيران هي نفس إيران التي تمسح وجه بايدن الان في الوحل اتصلوا بنا وقالوا : ليس لدينا خيار علينا أن نضربكم لحفظ ماء الوجه ، وقالوا سنقوم بإطلاق 18 صاروخاً على قاعدة عسكرية معينة لديكم لكن لا تقلقوا لن تصل الصواريخ إلى القاعدة . هل تتذكرون تلك الليلة كنت الوحيد الذي لم يكن متوتراً لأنني كنت أعرف ما سيحدث خمسة من الصواريخ التي اطلقتها إيران حلقت فوق القاعدة وباقي الصواريخ انفجرت خارج منطقة القاعدة ، لم أتكلم عن هذة القصة من قبل ، تكلمت بها الان لتعرفوا الاحترام لأمتنا وبلدنا ..