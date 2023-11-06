وطنا اليوم – ثمن مجلس الشورى في جمعية جماعة الإخوان المسلمين عالياً صمود الأهل المرابطين في غزة مع كل ما يصيبهم ويتهددهم.

واستنكرت جمعية جماعة الإخوان المسلمين في ببان لها اليوم ما يجري على الساحة الفلسطينية في غزة من الإغراق في الدماء وتعمد القتل والإجرام وتدمير كل أشكال الحياة من قبل الإحتلال الصهيوني

وفيمايلي نص الببان:

بيان صادر عن مجلس الشورى في

جمعية جماعة الإخوان المسلمين

قال تعالى :” ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”

تستنكر جمعية جماعة الإخوان المسلمين ما يجري على الساحة الفلسطينية في غزة من الإغراق في الدماء وتعمد القتل والإجرام وتدمير كل أشكال الحياة من قبل الإحتلال الصهيوني وقد فاقت قوته التفجير النووي والذي يهددون اليوم به أيضاً. وكذلك ندين الصمت المطبق للعالم السياسي عن المذابح والمجازر الواضحة بحق أهلنا في غزة للأطفال والنساء والمدنيين ..وفي هذا السياق نؤكد:

_ أن القضية الفلسطينية مع عدالتها إنسانياً وقانونياً إلا أنها في المقام الأول مسألة عقيدة ودين وأخوة، قبل أن تكون موضوعاً سياسياً وأمنياُ.

_ أن المقاومة الباسلة من كل فصائل المقاومة هي مقاومة مشروعة وهي محل فخر وتقدير لكل إنسان حر وهي الدرع الحصين والأمل الأكيد لذي سيبقى ثابتاً بإذن الله وصامداً أمام كل محاولات النيل من كرامة هذا الشعب العظيم ومشروعه في استعادة أرضه وبناء دولته كاملة غير منقوصة.

_ نقدر عالياُ التضحيات الجسام التي قدمت ونعتقد أن هذه التضحيات الغالية عند الله تعالى قبل الناس لن تضيع ابداً وستكون مشعلاً يضيء للأمة والأجيال القادمة طريق الممانعة والمقاومة لحين تحرير كل فلسطين من المشروع الصهيو امريكي الغاشم في المنطقة والعالم.

_ نطالب العالم كله العربي والإسلامي والإنساني بالوقوف بقوة ووضوح مع إنسانيتهم في دعم غزة وأهلها والدفاع عنها سياسياً وإنسانياً وإمدادهم بأسباب الحياة والإستمرارية والثبات.

_ نقف بكل فخر واعتزاز في صف المقاومة الباسلة المبدعة ونثمن عالياً صمود الاهل المرابطين في غزة مع كل ما يصيبهم ويتهددهم حيث أفشلوا مخطط التهجير.. فضربتم لنا وللعالم مثال المؤمن الصابر المجاهد وأيقظتم فينا الأمل وزرعتم في وجدان الجيل القادم إمكانية تحرير فلسطين وفي قلبها المسجد الأقصى تأكيداً لإقتراب وعد الله في ذلك.

_ أن ما نراه اليوم من الخذلان لن يزيد إخواننا في غزة والمقاومة إلا إصرارا٠ً وثباتاً تأكيداً لحديث الرسول الأكرم عن الفئة المنصورة التي لن يضرها خذلان أو معاداة وستبقى كذلك حتى يأتي أمر الله .

_ إن غزة شعباً ومقاومةً تحتاج منا إلى مواقف أكثر قوة سياسية وشعبية وكذلك إلى إجراءات حقيقية ملموسة وخيارات يمكن تفعيلها تسهم بفعالية للتخفيف عنهم إضافة لإظهار الدعم المعنوي والدعاء لهم بالنصر والتمكين مما يعني ضرورة المساهمة في التبرع المادي السخي وبذل كل نافع ومفيد . فمن خلف غازياً فقد غزا كما قال رسولنا الحبيب.

_ نؤكد وقوفنا مع الدعم الكامل لمواقف الأردن المتقدمة قيادةً وشعباً في دعم الأهل في غزة وأهلها من دعم سياسي ومادي.

حمى الله غزة وأهلها وأعانهم على حرب الصهاينة وأمريكا المعتدين الغاصبين.

جمعية جماعة الإخوان المسلمين مجلس الشورى

6 /11 /2023