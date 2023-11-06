برفقة مدير الغذاء والدواء … وفد عراقي يطلع على المستوى المتقدم للصناعة الدوائية الأردنية في شركة ام اس فارما

وطنا اليوم:زار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات المكتب الرئيسي لشركة ام اس فارما يرافقه الوفد الرسمي الذي تستضيفه المؤسسة من جمهورية العراق الشقيقة.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تعتبر وجود مصانع وشركات دوائية أردنية متميزة نجاحا حقيقيا، فكلما يتطور جهاز الرقابة على الأدوية تتطور الصناعة الدوائية داخليا وخارجيا ، لافتا إلى أن الزيارة جاءت ضمن عدة جولات ميدانية لاطلاع الوفد على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية الأردنية وتجربتها في إنتاج مستحضرات متطورة تصدر إلى الأسواق الخارجية والعالمية.

من جانبه أكد السيد مغيث سختيان مندوب عن رئيس مجلس إدارة شركة ام اس فارما على الشراكة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودورها في دعم الصناعة الدوائية ونجاحها .

ويضم الوفد الذي تستضيفه المؤسسة بهدف الإطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء ودراستها بشكل جيد للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق ، نقيب صيادلة العراق الأستاذ الدكتور مصطفى الهيتي ونخبة من الخبراء في المجال الدوائي والأكاديمي.