بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام نهاية الشهر الحالي

وطنا اليوم:أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر أيلول للعام 2023 سيبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من شهر تشرين الثاني من هذا العام.

وبين المهندس الوريكات أن المشغلين الذين لم يستخدموا هذا الدعم لشهر تموز وآب بالاضافة لشهر ايلول أن يسارعوا لاستخدامه من هذا العام قبل 31/12/2023 كونه سيتم انهاء الاستخدام لهذا الدعم في هذا التاريخ واغلاق البيانات المالية للعام 2023.

وأشار المهندس الوريكات أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.

ولفت المهندس الوريكات إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر ايلول من الربع الثالث لهذا العام، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن .

واضاف المهندس الوريكات، أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق أرتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف على المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة