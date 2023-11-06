أبو عبيدة: تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة في غزة

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام، مساء الاثنين، تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة في محاور القتال، وذلك في اليوم 31 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار أبو عبيدة إلى قصف القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والالتحام في اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية وإيقاع خسائر محققة.

وتحدثت الكتائب؛ وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تنفيذ إغارة على قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال غرب مدينة غزة، وتدمير 6 دبابات بقذائف “الياسين 105” واستهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي “TBG”.

وأعلنت الكتائب أيضا عن تدمير دبابة متوغلة في حي الإسراء شمال غرب غزة بقذيفة “الياسين 105” ودبابة متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة “الياسين 105” ودبابة صهيونية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة “الياسين 105”.

وأشارت الكتائب إلى تدمير 4 آليات على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف “الياسين 105”.

وقصفت الكتائب بقذائف الهاون تجمعاً للجنود قرب “إيرز” وحشودا عسكرية متوغلة شمال غرب بيت لاهيا، وحشودا متوغلة شرق حجر الديك، وكذلك قصفت قوات إسرائيلية في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

وتحدثت الكتائب عن خوض المقاومين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا.

وقصفت كتائب القسام أسدود المحتلة برشقة صاروخية، وقاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن كتائب القسام “تسطر ملاحم بطولية في كل محاور القتال وتدير المعركة بحكمة واقتدار”.

واستهدفت سرايا القدس بقذائف الهاون حشودا عسكرية في تلة القاط شمال غزة، وجددت استهداف تموضع آليات إسرائيلية متوغلة في محور شمال غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية المركزة.

وأعلنت السرايا؛ وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مواقع “الكاميرا” و”كيسوفيم” وكيبوتس “كفار سعد” برشقات صاروخية “مركزة”، وقصف قوة مشاة مترجلة في منطقة السموني وأخرى في منطقة المقوسي في مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون، وجمعا لآليات وجنودا غرب موقع “إيرز” بقذائف الهاون.