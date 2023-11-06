أكد الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند أن حماس تظهر مستوى متقدما في القتال من خلال التنسيق بين القوات، والحفاظ على نسق العمليات، رغم مرور شهر من الغارات على قطاع غزة.

وقال آيلاند، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية في لقاء مع القناة “12” العبرية إن “المؤشرات لا تقول إن حماس انكسرت”

وأكد أن الجهاز العسكري للحركة “ينفذ عمليات متناسقة ومعقدة من خلال طائرات مسيّرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للمدرعات”. وتابع: “هؤلاء ليسوا أفرادا يدافعون عن حياتهم، بل نظام يعمل بشكل متكامل”. ونوه الجنرال بأن “حماس لا تزال قادرة على تحريك قواتها من مكان إلى آخر”. وأضاف “حماس تسيطر على الأقل على 80% من الأنفاق تحت الأرض، كما تردّ بسرعة على تحركات وعمليات الجيش الإسرائيلي. غزة لا تزال أكبر وجهة متحصنة في العالم”. ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.