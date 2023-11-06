الاحتلال يستهدف ألواح الطاقة الشمسية بمجمع الشفاء الطبي بغزة

وطنا اليوم:استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية بشكل مباشر، الاثنين، سطح مجمع الشفاء الطبي أحد المباني التي كانت توجد عليها ألواح لإنتاج الطاقة الشمسية.

وقال مصدر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى الشفاء بعدما استهدفت جميع مصادر الطاقة المحيطة بالمستشفى.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مبنى القدس في مجمع الشفاء الذي يضم مئات الجرحى والنازحين والكوادر الطبية؛ مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين داخل المستشفى.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة، ومستشفى العيون ودمر أجزاء كبيرة، وفق قناة الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وكالة (وفا)، إن طفلا استشهد، وأصيب 3 آخرون في قصف سطح مجمع الشفاء الطبي.

ويؤوي المستشفى نحو 50 ألف نازح، إلى جانب الطواقم الطبية والصحية والمرضى الموجودين داخله. ويعمل مستشفى الشفاء منذ أيام بمولد كهربائي احتياطي، وهو مهدد بالتوقف عن العمل بشكل كامل في حال لم يتم تزويده بالوقود الضروري للاستمرار في عمله.

وهذه هي المرة الأولى، خلال الحرب الحالية التي يستهدف فيها الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر، وخلال العدوان الحالي على قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال عدة مستشفيات بشكل مباشر كالمستشفى المعمداني الذي ارتكبت فيه مجرزة إلى جانب قصف محيط مستشفيات: القدس وشهداء الأقصى وناصر والإندونيسي والصداقة التركي