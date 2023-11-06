أكثر من 10 آلاف شهيد خلال شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 10 آلاف و22 شهيدا، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

وقال القدرة، الاثنين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، ومستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، حيث استشهد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى من الأورام.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا.

وأشار إلى أن الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي ما هي إلا ممرات للموت، حيث إنّ المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره الثاني.

كما ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المخابز بشكل مباشر؛ مما أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.