بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أكثر من 10 آلاف شهيد خلال شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ ساعتين
أكثر من 10 آلاف شهيد خلال شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 10 آلاف و22 شهيدا، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.
وقال القدرة، الاثنين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، ومستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، حيث استشهد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى من الأورام.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا.
وأشار إلى أن الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي ما هي إلا ممرات للموت، حيث إنّ المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره الثاني.
كما ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المخابز بشكل مباشر؛ مما أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:37

“التعاون الإسلامي” تشيد بالإنزال الجوي لمساعدات أردنية للمصابين في غزة

16:23

صلاة جماعية لمسلمين بمطار شارل ديغول تثير جدلا في فرنسا

16:12

المستشفى الميداني الأردني غزة 76 يجري عمليات نوعية

16:08

مهيدات في جولة ميدانية في مصنع دار الدواء لإطلاع وفد عراقي على المستوى المتقدم للصناعة الدوائية الوطنية

16:05

شاهد : القسام تباغت قوات إسرائيلية متوغلة في غزة

15:51

فايننشال تايمز: مئات الشركات الاسرائيلية مهددة بالإفلاس

15:43

الضمان: تخصيص 714 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال 10 أشهر

15:18

كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا تقيم لقاء للطلبة المستجدين ‎

15:11

بلدية كريات شمونة تطلب من المستوطنين مغادرتها فورا

15:02

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب

14:59

عقاب جماعي.. وزير مالية الاحتلال يطالب بمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون

14:39

الخصاونة: كل الخيارات مطروحة على الطاولة في إطار التعاطي مع العدوان على غزة

وفيات
وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023