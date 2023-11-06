المستشفى الميداني الأردني غزة 76 يجري عمليات نوعية

وطنا اليوم:يستمر عمل المستشفى الميداني الأردني/غزة 76 في التعامل مع الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويستقبل المستشفى الميداني الأردني في غزة إصابات عديدة، كما يجري عمليات نوعية حيث إنّ الإمدادات التي وصلت المستشفى ليلة أمس في عملية خاطفة لنشامى سلاح الجو الملكي ستمكن الكوادر من الاستمرار في العمل.

وستساعد الإمدادات بشكل كبير في الإجراءات اللازمة للمصابين في حي تل الهوى الذي يتعرض لعملية إبادة إسرائيلية.

المستشفى يقع في الأجزاء الشرقية من حي تل الهوى، حيث يُعد عمله حاليا ضروريا.

ويتعرض حي تل الهوى لقصف إسرائيلي عنيف؛ مما دمر الطرق التي تؤدي إلى مستشفى القدس الواقع في المناطق الغربية لحي تل الهوى.

والمستشفى الميداني الأردني هو العربي الوحيد في قطاع غزة، والوحيد في الجزء الشرقي من حي تل الهوى