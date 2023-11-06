بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المستشفى الميداني الأردني غزة 76 يجري عمليات نوعية

منذ ساعتين
المستشفى الميداني الأردني غزة 76 يجري عمليات نوعية

وطنا اليوم:يستمر عمل المستشفى الميداني الأردني/غزة 76 في التعامل مع الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويستقبل المستشفى الميداني الأردني في غزة إصابات عديدة، كما يجري عمليات نوعية حيث إنّ الإمدادات التي وصلت المستشفى ليلة أمس في عملية خاطفة لنشامى سلاح الجو الملكي ستمكن الكوادر من الاستمرار في العمل.
وستساعد الإمدادات بشكل كبير في الإجراءات اللازمة للمصابين في حي تل الهوى الذي يتعرض لعملية إبادة إسرائيلية.
المستشفى يقع في الأجزاء الشرقية من حي تل الهوى، حيث يُعد عمله حاليا ضروريا.
ويتعرض حي تل الهوى لقصف إسرائيلي عنيف؛ مما دمر الطرق التي تؤدي إلى مستشفى القدس الواقع في المناطق الغربية لحي تل الهوى.
والمستشفى الميداني الأردني هو العربي الوحيد في قطاع غزة، والوحيد في الجزء الشرقي من حي تل الهوى


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:37

“التعاون الإسلامي” تشيد بالإنزال الجوي لمساعدات أردنية للمصابين في غزة

16:28

أكثر من 10 آلاف شهيد خلال شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة

16:23

صلاة جماعية لمسلمين بمطار شارل ديغول تثير جدلا في فرنسا

16:08

مهيدات في جولة ميدانية في مصنع دار الدواء لإطلاع وفد عراقي على المستوى المتقدم للصناعة الدوائية الوطنية

16:05

شاهد : القسام تباغت قوات إسرائيلية متوغلة في غزة

15:51

فايننشال تايمز: مئات الشركات الاسرائيلية مهددة بالإفلاس

15:43

الضمان: تخصيص 714 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال 10 أشهر

15:18

كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا تقيم لقاء للطلبة المستجدين ‎

15:11

بلدية كريات شمونة تطلب من المستوطنين مغادرتها فورا

15:02

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب

14:59

عقاب جماعي.. وزير مالية الاحتلال يطالب بمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون

14:39

الخصاونة: كل الخيارات مطروحة على الطاولة في إطار التعاطي مع العدوان على غزة

وفيات
وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023