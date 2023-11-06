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مهيدات في جولة ميدانية في مصنع دار الدواء لإطلاع وفد عراقي على المستوى المتقدم للصناعة الدوائية الوطنية

منذ ساعتين
مهيدات في جولة ميدانية في مصنع دار الدواء لإطلاع وفد عراقي على المستوى المتقدم للصناعة الدوائية الوطنية

وطنا اليوم:زار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات شركة دار الدواء برفقة الوفد الرسمي من جمهورية العراق الشقيقة.

وأشار مهيدات إلى أن الزيارة جاءت ضمن عدة جولات ميدانية تشمل عدة مصانع دوائية أردنية لإطلاع الوفد على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية الأردنية وتجربتها في التطور والتوسع وتصنيع أصناف دوائية جديدة ومتطورة.

وأكد مهيدات دعم المؤسسة لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، وبما يكفل تعزيز الأمن الدوائي وتلبية حاجة السوق المحلي، إضافة إلى تعزيز الصادرات الدوائية الوطنية وفتح أسواق تصديرية خارجية جديدة أمامها مما يدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه ثمن نائب مدير شركة دار الدواء لشؤون العمليات الدكتور محمد مصباح الصوص جهود المؤسسة في تطوير الصناعة الدوائية الوطنية ودعم جهودها في تحقيق أعلى المعايير العالمية مما عزز سمعة وجودة الدواء الأردني ومكنه من دخول الأسواق الخارجية بما في ذلك أسواق الدول المتقدمة في الصناعة الدوائية.

واطلع الوفد على عرض قدمته مديرة إدارة الامتثال في الشركة حول مراحل تطور الشركة منذ نشأتها ورؤيتها وخطط تطوير المستحضرات الدوائية، واطلع الوفد في جولة ميدانية على خطوط الإنتاج التابعة للمصنع على أرض الواقع ، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية الأردنية حيث يحظى الدواء الأردني في العراق بمكانة ذات أولوية .

ويضم الوفد الذي تستضيفه المؤسسة بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء ودراستها بشكل جيد للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق ، نقيب صيادلة العراق الأستاذ الدكتور مصطفى الهيتي وخبراء في المجال الدوائي والأكاديمي .


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