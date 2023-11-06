بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شاهد : القسام تباغت قوات إسرائيلية متوغلة في غزة

منذ 3 ثواني
شاهد : القسام تباغت قوات إسرائيلية متوغلة في غزة

وطنا اليوم:قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة “الياسين 105”.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام، عن تدمير 5 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف “الياسين 105”.
وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تطبيق “تليغرام”، إنّ مقاتلينها دمرت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب تل الهوا، وبالقرب من مخيم الشاطئ، وحي رضوان.
وقصف مقاتلو كتائب القسام حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق جحر الديك وشمال غرب بيت لاهيا بقذائف هاون.
وكانت القسام نشرت من قبل مقاطع فيديو تظهر قيام مقاتليها بتفجير دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة، بعضها تم تفجيرها من المسافة صفر

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:51

فايننشال تايمز: مئات الشركات الاسرائيلية مهددة بالإفلاس

15:43

الضمان: تخصيص 714 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال 10 أشهر

15:18

كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا تقيم لقاء للطلبة المستجدين ‎

15:11

بلدية كريات شمونة تطلب من المستوطنين مغادرتها فورا

15:02

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب

14:59

عقاب جماعي.. وزير مالية الاحتلال يطالب بمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون

14:39

الخصاونة: كل الخيارات مطروحة على الطاولة في إطار التعاطي مع العدوان على غزة

14:31

نازحون: الاحتلال يستخدم فلسطينيين كدرع بشري خوفًا من هجوم المقاومة

14:27

المشاهد الاولى لاستقبال المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة المساعدات

14:23

الميثاق الوطني يدين التصريحات العنصرية لوزير في دولة الاحتلال

14:20

حزب الانصار الاردني يثمن جهود الملك بتسيير طائره عسكريه الى غزة

14:10

#عاجل السرحان يعلن استقالته من حزب الائتلاف الوطني

وفيات
وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023