شاهد : القسام تباغت قوات إسرائيلية متوغلة في غزة

وطنا اليوم:قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة “الياسين 105”.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، عن تدمير 5 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف “الياسين 105”.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تطبيق “تليغرام”، إنّ مقاتلينها دمرت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب تل الهوا، وبالقرب من مخيم الشاطئ، وحي رضوان.

وقصف مقاتلو كتائب القسام حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق جحر الديك وشمال غرب بيت لاهيا بقذائف هاون.

وكانت القسام نشرت من قبل مقاطع فيديو تظهر قيام مقاتليها بتفجير دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة، بعضها تم تفجيرها من المسافة صفر