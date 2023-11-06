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الضمان: تخصيص 714 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال 10 أشهر

منذ 3 ثواني
الضمان: تخصيص 714 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال 10 أشهر

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (714) راتب وفاة طبيعية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية حتى تاريخ 31/10/2023 إلى (24266) راتباً تقاعدياً.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.
وأضافت المؤسسة أنه يخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراك متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقاف اشتراكه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.


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