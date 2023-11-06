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جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب

منذ ساعة واحدة
جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب

وطنا اليوم:أعلنت الوزيرة المكلفة بالشؤون الرئاسية في حكومة جنوب إفريقيا خومبودزو نتشافيني، أن الحكومة قررت استدعاء دبلوماسييها في تل أبيب، للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة.
وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور أن “هذا إجراء عادي يتخذ عندما يكون الوضع مثيرا للقلق”. وسيقدم الدبلوماسيون “إحاطة كاملة” عن الوضع للحكومة


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