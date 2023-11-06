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عقاب جماعي.. وزير مالية الاحتلال يطالب بمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون

منذ ساعة واحدة
عقاب جماعي.. وزير مالية الاحتلال يطالب بمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون

وطنا اليوم:طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية من قطف ثمار الزيتون.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جاء ذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي، وعدوان الاحتلال المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة،
وادعى سموتريتش في رسالة بعثها إلى نتنياهو وجالانت، أنه “يجب إنشاء مناطق أمنية خالية من الفلسطينيين حول المستوطنات والطرقات في الضفة، ومنع دخول الفلسطينيين إليها” للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون.
ووفقا للقناة السابعة العبرية، فقد طالب سموتريتش أيضًا، بخلق مساحات أمنية حول مستوطنات الضفة الغربية، وذلك في إطار استخلاص الدروس من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.
كما طالب بإجراء مناقشة في مجلس الوزراء بشأن “الإهمال المستمر لأمن المستوطنين في الضفة الغربية”.
وقال سموتريتش” لن أوافق على دماء إضافية على مسؤوليتي وضميري بسبب إصراري على عدم تغيير المفاهيم المشوهة أو تعلم الدروس”


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