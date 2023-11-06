الخصاونة: كل الخيارات مطروحة على الطاولة في إطار التعاطي مع العدوان على غزة

وطنا اليوم:عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاءً في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية؛ لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وشدد على أن أيُّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة “إعلان حرب”، موضحا أن كلُّ الخيارات مطروحة على الطَّاولة بالنِّسبة للأردن في إطار الموقف المتدرِّج في التَّعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

وقال الخصاونة، إن استمرار العدوان الآثم على قطاع غزَّة بكلِّ جرائمه يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأكد الخصاونة أنه لا بدّ من وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، فالقانون الدولي الإنساني يحرّم ويجرّم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء.

وأضاف “كلنا على قلب رجل واحد خلف جلالة الملك، مؤسسات وأحزاب ومواطنون، في مواقفه المشرّفة لنصرة القضيّة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة؛ فالأردن القوي هو الأقدر على خدمة القضية الفلسطينية”.

وتابع “أيّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة “إعلان حرب”