نازحون: الاحتلال يستخدم فلسطينيين كدرع بشري خوفًا من هجوم المقاومة

وطنا اليوم:كشف نازحون من شمال غزة، أن الاحتلال يبقي العشرات ليلًا قربهم كدرع بشري خوفًا من أي هجوم للمقاومة.

وبحسب النازحين، فإنهم يمرون عبر صلاح الدين مشيًا على الأقدام من دوار الدحدوح حتى بوابة البريج، في ظل اعتقال قوات الاحتلال كثير من الشبان والنساء المارين من هذا الممر.

ذل الحرب

وأضافوا أنه لا يسمح بإدخال أي شيء أو متعلقات شخصية، مشيرين إلى أنه يتم ينصب حواجز في بعض الأوقات والتدقيق في هواياتهم.

وعبروا عن استيائهم حيال ما يتعرضون له من ذل، فضلا إلى أن الاحتلال يحملهم مسؤولية الحرب، وحماية المقاومة الفلسطينية “حماس” .

ويعتقل الاحتلال، وفق نازحين، موظفي حكومة غزة أو من له أقارب في حركة حماس.

نازحون

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في وقت سابق أن هناك نحو 695 ألف نازح يقيمون في 149 منشأة بمختلف أنحاء قطاع غزة.

وأضافت الأونروا، أن 72 من موظفيها قتلوا في غزة وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة للأمم المتحدة يقتل في نزاع خلال وقت قصير.

وشددت الأوروا على أن توفير الإغاثة الأساسية للنازحين يمثل تحديا كبيرا بسبب استمرار قصف الاحتلال على قطاع غزة