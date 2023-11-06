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نازحون: الاحتلال يستخدم فلسطينيين كدرع بشري خوفًا من هجوم المقاومة

منذ ساعة واحدة
epa10907425 Palestinians carry belongings after they fled following Israeli strikes in the northern and eastern Gaza Strip, in Gaza City, 08 October 2023. According to the UNRWA, over 20,000 Internally Displaced People were sheltering in 44 UNRWA schools in all areas in the Gaza Strip, except Khan Younis. The Islamist movement Hamas on 07 October launched a surprise attack on Israel, in which more than 300 Israelis were killed and over 1,000 left injured, according to the Israeli foreign ministry. Israeli air strikes in retaliation for rocket attacks have killed over 300 people in the Gaza Strip, with almost 2,000 wounded, according to Palestinian official sources. EPA/HAITHAM IMAD

وطنا اليوم:كشف نازحون من شمال غزة، أن الاحتلال يبقي العشرات ليلًا قربهم كدرع بشري خوفًا من أي هجوم للمقاومة.
وبحسب النازحين، فإنهم يمرون عبر صلاح الدين مشيًا على الأقدام من دوار الدحدوح حتى بوابة البريج، في ظل اعتقال قوات الاحتلال كثير من الشبان والنساء المارين من هذا الممر.

ذل الحرب
وأضافوا أنه لا يسمح بإدخال أي شيء أو متعلقات شخصية، مشيرين إلى أنه يتم ينصب حواجز في بعض الأوقات والتدقيق في هواياتهم.
وعبروا عن استيائهم حيال ما يتعرضون له من ذل، فضلا إلى أن الاحتلال يحملهم مسؤولية الحرب، وحماية المقاومة الفلسطينية “حماس” .
ويعتقل الاحتلال، وفق نازحين، موظفي حكومة غزة أو من له أقارب في حركة حماس.

نازحون
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في وقت سابق أن هناك نحو 695 ألف نازح يقيمون في 149 منشأة بمختلف أنحاء قطاع غزة.
وأضافت الأونروا، أن 72 من موظفيها قتلوا في غزة وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة للأمم المتحدة يقتل في نزاع خلال وقت قصير.
وشددت الأوروا على أن توفير الإغاثة الأساسية للنازحين يمثل تحديا كبيرا بسبب استمرار قصف الاحتلال على قطاع غزة


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