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الميثاق الوطني يدين التصريحات العنصرية لوزير في دولة الاحتلال

منذ ساعة واحدة
الميثاق الوطني يدين التصريحات العنصرية لوزير في دولة الاحتلال

وطنا اليوم:دان حزب الميثاق الوطني التصريحات العنصرية التي اطلقها احد وزراء الحكومة الاسرائيلية حول القاء قنبلة نووية على قطاع غزة، معتبرا الحزب هذه التصريحات بأنها تحريضية واستفزازية ودعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها.

وقال الأمين عام لحزب الميثاق الدكتور محمد حسين المومني في بيان صادر عن الحزب أن هذه التصريحات دعوة من وزير حكومي لجيش الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد قطاع غزة، وتحريضاً مداناً على القتل والامعان فيه، ومحاولة الاجهاز على غزة وسكانها المدنيين.

واعتبر المومني ان مثل هذه التصريحات تشكل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخدام الاسلحة المحرمة ضد الاهداف المدنية والانسانية، ومحاولة انهاء الحياة في قطاع غزة بقصد الابادة الجماعية، كما انه تصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي العمل فوراً للتصدي له، ولخطاب الكراهية الذي ينادي فيه ويتبناه رموز في الحكومة الاسرائيلية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال لوقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


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