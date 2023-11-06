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حزب الانصار الاردني يثمن جهود الملك بتسيير طائره عسكريه الى غزة

منذ ساعة واحدة
حزب الانصار الاردني يثمن جهود الملك بتسيير طائره عسكريه الى غزة

وطنا اليوم:حزب الانصار الاردني يثمن الجهود الكبيره لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتسيير طائره عسكريه وانزال مظلي لصناديق من ألادويه والمستلزمات الطبية والمعدات الضرورية لتفعيل وديمومة المستشفيات الميدانية في غزة.

كما يثمن حزب الانصار الاردني الدور الأردني الرسمي والشعبي في وقف العدوان على اهلنا في غزة. والمواقف العظيمه لجلالة الملك في كل المحافل الدوليه والمطالبه بحل الدولتين وانها الصراع والاعتداءات الاسرائيليه في كل الاراضي الفلسطينيه

وحزب الانصار الاردني يستنكر بشدة جرائم الاحتلال الهمجي بحق المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب المجازر والاباده الجماعيه لشعب يطالب بزوال الاحتلال عن ارضه ووطنه
.ونؤكد في حزب الانصار أن الدور الأردني هو موقف اردني ثابت من القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته واستقلاله واعادة الاراضي المحتله والمغتصبه من كيان لا يفهم الا لغة القوة والتدمير والتشريد والاقصاء

ويبقى موقف حزب الانصار الاردني ثابتا لا يتغير خلف قيادته الهاشمية الحكيمه بالوقوف مع الاهل في فلسطين وقطاع غزه بكل الامكانيات المتاحه
عاش الاردن عربيا هاشميا منيعا عصي على اعدائه
وعاشت فلسطين حرة عربيه وحمى الله ابطال المقاومه

الامين العام
عوني الرجوب
عمان ٢٠٢٣/١١/٦


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