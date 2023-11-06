استشهاد أكثر من 200 فلسطيني بضربات إسرائيلية ليلية على غزة

وطنا اليوم:استشهد 200 شخص على الأقل في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في رسالة لوسائل الإعلام أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن ارتقاء 9770 شهيدا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ارتفع إلى 24808 جرحى، و2660 مفقودا بينهم 1270 طفلا.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنزوح نحو 1.5 مليون فلسطيني، أو حوالي 70 بالمئة من السكان، من منازلهم