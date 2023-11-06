لجنة متابعة خريجي صيدلة عمان الأهلية تبحث تعزيز التعاون مع شركة أكديما

وطنا اليوم:قامت لجنة متابعة الخريجين من كلية الصيدلة في جامعة عمان الاهلية ، وبتوجيه من عميد الكلية الأستاذ الدكتور وسام عماري، ممثلة بكل من الدكتور علي الصميدعي رئيس اللجنة والدكتورة بيان أبو راس بزيارة إلى الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).

وقد التقى وفد الجامعة بالدكتورة رباب تيّم، المدير التنفيذي لمركز أكديما للدراسات الصيدلانية و التكافؤ الحيوي، مقدماً الشكر للشركة و درع الجامعة التكريمي ” نيابة عن الكلية والجامعة” على استضافة طلبة الكلية وخريجيها في برامج التدريب للشركة والمركز وتوظيف خريجي الكلية فيها.

وقد تم خلال الزيارة مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمجالات العمل وتطوير مهارات الخريجين، وذلك بما يتناغم مع احتياجات السوق المحلية والإقليمية. كما تم اللقاء بمجموعة من خريجي كلية الصيدلة الذين يعملون بالشركة.

أيضاً تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين كلية الصيدلة في الجامعة وقطاع الصناعات الدوائية و الصيدلانية