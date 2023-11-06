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شاهد : رئيس الوزراء الفلسطيني يذرف الدموع حزنا على ضحايا غزة

منذ 7 ثواني
شاهد : رئيس الوزراء الفلسطيني يذرف الدموع حزنا على ضحايا غزة

وطنا اليوم:ذرفت دموع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته التي ألقاها في مستهل جلسة الحكومة، حزنا على ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال اشتيه، إن في غزة شلال من الدماء يسيل، متساءلا عن موعد تحرك العالم لوقف العدوان الغاشم على القطاع.
وأضاف: “أعلنت حكومة الاحتلال أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهرياً، هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة، ونحن لن نقبل بهذا الفصل”.
وطالب اشتية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرار اعتقال بحق مجرمي الحرب من الاحتلال، ودعا الأمم المتحدة لإلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي تضامنا مع أطفال غزة.

 


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