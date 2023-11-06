بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

لجان خدمات المخيمات في الاردن: نثمن توجيهات الملك وجهود القوات المسلحة

منذ 18 ثانية
لجان خدمات المخيمات في الاردن: نثمن توجيهات الملك وجهود القوات المسلحة

وطنا اليوم:ثمنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود القوات المسلحة الأردنية التي قامت بعملية تنزيل المساعدات الطبية والدوائية للمستشفى الميداني الاردني في غزة ليواصل تقديم الخدمات للأهل في غزة.

وتالياً البيان:
اننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة نثمن عاليا جهود القوات المسلحة الأردنية التي قامت في ساعات الليل بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بإنزال المساعدات الطبية للمستشفى الميداني في غزة الذي لا يزال مستمرا في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.
ونتقدم بالشكر والامتنان لجلالة الملك على هذه الخطوة التي اثلجت صدور الأردنيين والعالم اجمع وسيبقى الأردن الداعم والسند الحقيقي لأهلنا في غزة الذي يواصل الليل بالنهار لبذل الجهود من اجل وقف الحرب على غزة وايصال المساعدات الإنسانية،
وإننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن نعتز ونفتخر بجهود جلالة الملك والقوات المسلحة الأردنية ونرفع رؤوسنا شامخين بكم يا مولاي وبجهودكم العظيمة، مؤكدين وقوفنا خلف قيادتكم الحكيمة فخورين كل الفخر بإنجازاتها وباردننا العظيم وشعبه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:49

صدور الحكم بحق عاملة أثيوبية قتلت مخدومتها في عمان

11:45

جامعة البترا تقيم يومًا طبيًّا مجانيًّا في مدرسة البنيات الثانوية الشاملة للبنات

11:42

حزب إرادة يثمن دعوة نقابة الصيادلة مقاطعة مستحضرات الشركات التي ثبت دعمها للاحتلال ويدعو لمشاركة النقابة مسيرتها اليوم عمان

11:39

عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى غزة

11:08

الملك يغادر إلى بروكسل لبحث التطورات الخطيرة في غزة

10:45

جماعة عمان تدعو الاردنيين للفخر بقيادتهم و احرار العالم للاقتداء بها

10:42

المقاومة تقصف تل أبيب وتُدمر 6 دبابات إسرائيلية متوغلة بغزة

10:35

الدكتورة نجوى قبيلات تحاضر في جامعة فيلادلفيا‎

10:27

“الياسين” و ” المسافة صفر” رعب الاحتلال على ارضي غزة

10:19

بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

10:17

العاملين بالمناجم والتعدين تشيد بالنتائج المالية لشركة الفوسفات الاردنية

10:13

تجارة الأردن تخاطب مجتمع الأعمال العالمي لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة

وفيات
وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023