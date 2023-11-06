لجان خدمات المخيمات في الاردن: نثمن توجيهات الملك وجهود القوات المسلحة

وطنا اليوم:ثمنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود القوات المسلحة الأردنية التي قامت بعملية تنزيل المساعدات الطبية والدوائية للمستشفى الميداني الاردني في غزة ليواصل تقديم الخدمات للأهل في غزة.

وتالياً البيان:

اننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة نثمن عاليا جهود القوات المسلحة الأردنية التي قامت في ساعات الليل بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بإنزال المساعدات الطبية للمستشفى الميداني في غزة الذي لا يزال مستمرا في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

ونتقدم بالشكر والامتنان لجلالة الملك على هذه الخطوة التي اثلجت صدور الأردنيين والعالم اجمع وسيبقى الأردن الداعم والسند الحقيقي لأهلنا في غزة الذي يواصل الليل بالنهار لبذل الجهود من اجل وقف الحرب على غزة وايصال المساعدات الإنسانية،

وإننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن نعتز ونفتخر بجهود جلالة الملك والقوات المسلحة الأردنية ونرفع رؤوسنا شامخين بكم يا مولاي وبجهودكم العظيمة، مؤكدين وقوفنا خلف قيادتكم الحكيمة فخورين كل الفخر بإنجازاتها وباردننا العظيم وشعبه