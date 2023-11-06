جامعة البترا تقيم يومًا طبيًّا مجانيًّا في مدرسة البنيات الثانوية الشاملة للبنات

وطنا اليوم:نظمت جامعة البترا يومًا طبيًا مجانيًا لخدمة أهالي منطقة البنيات في مدرسة البنيات الشاملة للبنات تحت شعار “أيدي حانية وأفلاك تنير الطريق”، وقدم الطاقم الطبي التابع للمركز الصحي لجامعة البترا الفحوصات السريرية والعلاجات اللازمة للحالات المرضية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية والأدوية المجانية من التاسعة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا.

وقدم أطباء المركز الصحي في جامعة البترا الفحوصات الطبية والعلاجات إلى طالبات مدرسة البنيات، ومعلمات المدرسة، وأهالي الطالبات، بالإضافة إلى زوار اليوم الطبي من أهالي المنطقة.

وشارك مدير المركز الصحي الدكتور فؤاد هماش، والدكتور محمد أبو ذياب في تقديم الاستشارات والفحوصات لمرضى الضغط والسكري وغيرها من الأمراض، وصرف الأدوية والعلاجات للمستفيدين.

ووجه هماش شكره وتقديره إلى رئاسة الجامعة، وشركات الأدوية على تبرعها لدعم اليوم الطبي، قائلًا: إن رئاسة الجامعة تحرص على تفعيل دورها في خدمة المجتمع المحلي، مشيدًا بجهود العاملين في المركز الصحي لجامعة البترا في تصنيف الأدوية، وتجهيز أجهزة الفحص لإنجاح الفعالية.

وشاركت كلية طب الأسنان، وكلية الصيدلية والعلوم الطبية، بفحوصات خاصة بصحة الأسنان، ومحاضرات توعوية عن مضار التدخين بأنواعه، وعن الاستعمال الأمثل للمضادات الحيوية قدمتها مقررة لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع الدكتورة سوزان عبد المالك، والطالبتان: مروه دكيدك، ولبنى الطاهر، وعدد من المتطوعين، كما قدمت الدكتورة نور الساحوري من قسم التغذية السريرية والحميات محاضرة عن الغذاء الصحي والجمال، وشارك مركز (النظاراتي فراس) في إجراء فحوصات للنظر.

وامتد اليوم الطبي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، وافتتحه مدير تربية وتعليم لواء ناعور الأستاذ نهار القضاة، بحضور عميد طب الأسنان في جامعة البترا الأستاذ الدكتور فراس السليحات، ومديرة مدرسة البنيات الشاملة للبنات جاكلين الكساسبة.

وألقى مدير العلاقات العامة والدولية في الجامعة السيد علاء الدين عربيات كلمة قال فيها: “إن جامعة البترا تميل إلى التنويع في أنشطتها وخدماتها في خدمة المجتمع المحلي، إيماناً منها بأهمية هذا الدور، ولديها من الكوادر والخبرات ما يعينها على النهوض بهذا الدور على الوجه الأكمل”.

كما ألقى مدير تربية ناعور السيد نهار القضاة كلمةقال فيها: “إن جامعة البترا من أكثر المؤسسات التعليمية دعماً للواء ناعور، وإن هذا الدعم يجب أن ينعكس على الطالب من حيث الاستفادة”. كما شكرت مديرة المدرسة جاكلين الكساسبة جامعة البترا وقالت: “نفتخر ونعتز بهذا الصرح العلمي الشامخ الذي لم يتوانَ عن تقديم الدعم المستمر للمدرسة والمجتمع المحلي، ما كان له الأثر الواضح في تحسين البيئة المدرسية وانعكس إيجابًا على أداء طالباتنا”.