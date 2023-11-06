حزب إرادة يثمن دعوة نقابة الصيادلة مقاطعة مستحضرات الشركات التي ثبت دعمها للاحتلال ويدعو لمشاركة النقابة مسيرتها اليوم عمان

وطنا اليوم:ثمَّن حزب إرادة دعوة نقابة نقابة الصيادلة مقاطعة كل مستحضرات الشركات التي ثبت دعمها للكيان المحتل ويشاركها هذه الدعوة دعما لصمود الأشقاء الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم والتخلص من الإحتلال.

كما يدعو حزب إرادة أنصاره ومؤازريه المشاركة بالمسيرة التي أعلن عنها مجلس نقابة الصيادلة الداعمة للقطاع الصحي بغزة اليوم الاثنين 2023/11/6 الساعة 6 مساءا من مجمع النقابات المهنية الى مبنى الامم المتحدة.

وأكد حزب إرادة استمراره بتنظيم الفعاليات والمشاركة بمختلف الفعاليات الداعمة لصمود الأشقاء الفلسطينيين والمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة وإيصال كل أشكال الدعم من غذاء ودواء ووقود.

وكانت نقابة الصيادلة أعلنت مقاطعتها للشركات التالية التي ثبت دعمها للاحتلال وهي:

1. Teva

2. Bayer

3. Pfizer

4. MSD

5. Nestle