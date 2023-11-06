عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى غزة

وطنا اليوم:قالت شركة الاتصالات الفلسطينية، الإثنين، إن خدمات الاتصالات والإنترنت بدأت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة، بعد قطعها مساء الأحد للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت الشركة في بيان: “نود أن نعلن عن عودة خدمات الاتصال (الثابت والمتنقل والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مختلف مناطق القطاع، وذلك بعد أن تم فصلها من الجانب الإسرائيلي”.

ومنذ شهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

ومساء الأحد، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وشركة الاتصالات الفلسطينية، إن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام