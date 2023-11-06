الملك يغادر إلى بروكسل لبحث التطورات الخطيرة في غزة

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، أرض الوطن في زيارة إلى بروكسل يلتقي خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا.

وسيبحث جلالته خلال الزيارة، التطورات الخطيرة في غزة وضرورة العمل لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام.