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جماعة عمان تدعو الاردنيين للفخر بقيادتهم و احرار العالم للاقتداء بها

منذ ساعة واحدة
جماعة عمان تدعو الاردنيين للفخر بقيادتهم و احرار العالم للاقتداء بها

وطنا اليوم:دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل الاردنيين للافتخار بمواقف بلدهم وقائدهم الداعمة لأهلنا في غزة، واخرها تنفيذ الجيش العربي الأردني ممثلا بسلاح الجو الملكي الأردني لتوجيهات القائد الأعلى ، بالقيام بعملية انزال جوي للمساعدات الطبية
الغذائية لأهلنا في غزة عبر المستشفى الميداني الأردني غزة 76، الذي يؤكد استمرار عمله هناك عن مدى تلاحمنا مع أهلنا في فلسطين، واضافت الجماعة في بيانها الذي اصدرته اليوم، ان ما قام به سلاح الجو الملكي الأردني سيساعد على صمود اهل غزة ويخفف من معناتهم.، ودعت الجماعة في بيانها احرار الأمة والعالم إلى الاقتداء بمواقف الأردن وقائدة في العمل على وقف العدوان الاسرائيلي ومن يدعمه على فلسطين والإصرار على نيال فلسطين لحريتها ودولتها المستقلة، بكل الوسائل المتاحة وأولها إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وقطع العلاقات مع الاحتلال، والمقاطعة الاقتصادية لمن يسانده


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