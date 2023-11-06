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المقاومة تقصف تل أبيب وتُدمر 6 دبابات إسرائيلية متوغلة بغزة

منذ ساعة واحدة
المقاومة تقصف تل أبيب وتُدمر 6 دبابات إسرائيلية متوغلة بغزة

وطنا اليوم:أعلنت المقاومة الفلسطينية، فجر الإثنين، أنها قتلت جنودا إسرائيليين ودمرت آليات خلال المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال في غزة، وقصفت “تل أبيب” ومناطق أخرى ردا على “المجازر” المرتكبة بحق المدنيين في القطاع.
وقالت المقاومة الفلسطينية، في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام إنها “خاضت، الأحد، اشتباكات ضارية شمالي القطاع أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين”.
وأضافت المقاومة الفلسطينية أن “مقاتليها دمروا دبابة متوغلة شمال غرب مدينة غزة، ودبابتين في تل الهوا (جنوب مدينة غزة)، و3 دبابات في بيت حانون شمال القطاع”، وأشارت إلى أنها دمرت معظم تلك الدبابات بواسطة قذائف “الياسين 105”.
وحسب المقاومة الفلسطينية، فإن “مقاتلي المقاومة دمروا منذ فجر الأحد 12 آلية إسرائيلية بينها دبابات”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لصحفي في شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية يقول فيه إن “الجيش الإسرائيلي تعرض لكمين في قطاع غزة قُتل فيه 20 من جنوده”.
فيما لم يصدر على الفور تعقيب إسرائيلي على بيانات المقاومة الفلسطينية أو حديث مراسل الشبكة الأمريكية


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